Kvůli mutaci koronaviru z JAR omezuje Česko vstup do země z osmi afrických zemí

Všichni Češi vracející se do České republiky z pobytu v Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Zambii nebo Mosambiku budou muset po návratu minimálně na deset dnů do izolace. Schválila to na mimořádném jednání vláda v demisi. Opatření, které bude platit od soboty, se týká i cizinců ze zemí Evropské unie. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do Česka zakázaný úplně. Izolaci budou muset podstoupit lidé, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území jmenovaných států. Vláda reaguje na šíření nové nebezpečné varianty koronaviru, která byla zachycena v JAR. Evropa má první potvrzený případ infekce variantou B.1.1.529, detekovali ji u pacientky v Belgii. Opatření platí do 12. prosince. Lidé musí před vstupem do Česka předložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin před započetím cesty a doložit rezervaci na další PCR test v ČR. Ten musí podstoupit do 24 hodin od vstupu na české území. Na další test musí nejdříve 10., nejpozději 14. den po návratu. Do obdržení výsledku musejí být v samoizolaci. Opatření neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, a pro osoby do dovršení šesti let věku, nenavštěvují-li předškolní zařízení. Vláda podle usnesení také důrazně nedoporučuje Čechům a cizincům s bydlištěm v ČR na území osmi afrických států cestovat. Dále kabinet nařídil nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky příslušných pro zmíněné země a zároveň přerušit již probíhající řízení o takových žádostech.