Kvůli mutaci z JAR omezuje Česko vstup do země z osmi afrických zemí

Česko od soboty zakázalo vstup do země cizincům, kteří byli v posledních 14 dnech více než 12 hodin v osmi afrických zemích - Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku, Zambii. Ministerstva zdravotnictví a zahraničí tak chtějí zabránit šíření velmi nebezpečné a nakažlivější varianty covidu, kterou potvrdily jihoafrické úřady. Opatření zatím platí do 12. prosince. Na twitteru to oznámil ministr zahraničí v demisi Jakub Kulhánek (ČSSD). Pro občany České republiky a EU a držitele dlouhodobých pobytů v ČR je podle něj možnost vstupu z výše zmíněných afrických zemí jen za přísných epidemiologických podmínek. „Zároveň důrazně doporučujeme, aby Češi do těchto oblastí nyní necestovali. Zatím platí do 12.12,“ napsal Kulhánek na Twitteru.