Kvůli náporu běžkařů uzavřela policie příjezd do Benešova

Policie kvůli náporu běžkařů uzavřela všechny příjezdové trasy do Bedřichova v Jizerských horách na Jablonecku. Všechna svozová parkoviště jsou plná, uvedl krajský mluvčí policie Vojtěch Robovský. Podmínky v oblíbeném zimním středisku jsou ideální, na běžky se tak vydaly stovky lyžařů. S dopravními problémy se v tomto období potýká Bedřichov každoročně. Je to nejvíce využívané nástupní místo na Jizerskou magistrálu s více než 200 kilometry upravených tratí. V minulých letech se pětkrát až desetkrát za zimu stávalo, že policisté museli kvůli zácpám na silnicích přístupové cesty do obce uzavřít a dopravu řídit.