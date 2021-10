Kvůli údajnému střetu zájmů dostal premiér Babiš pokutu čtvrt milionu korun

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dostal od Městského úřadu v Černošicích pokutu čtvrt milionu korun. A to kvůli přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Informaci deníku Právo potvrdil tajemník úřadu Ondřej Štantejský. Úřad tvrdí, že premiér přes holding Agrofert dál ovládá některá média. Pokutu mu úřad uložil už potřetí, tentokrát ale částku navýšil o 50 tisíc - a to je maximum, které lze v přestupkovém řízení za střet zájmů uložit. Babiš se dlouhodobě hájí tím, že holding vložil do svěřenských fondů a tím dostál českým zákonům. Rozhodnutí úřadu označil za nezákonné a chce se odvolat. Řízení ve stejné věci už totiž předloni zastavil Středočeský krajský úřad. Letos v lednu se ale na černošický městský úřad obrátila s novými důkazy organizace Transparency International. Podle jejího hlavního analytika Milana Eibla má současné rozhodnutí úřadu přesah i do veřejných zakázek a dotací.