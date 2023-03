Kyjev ožívá, situace se zlepšila, říká ředitelka místního Českého centra

V Kyjevě přestali mít lidé problémy s výpadky energií a na ulicích je poměrně živo, řekla v rozhovoru s ČTK ředitelka Českého centra v Kyjevě Tereza Soušková. Situace v hlavním ukrajinském městě se podle ní oproti podzimu, kdy Rusko podnikalo na Ukrajinu masivní vzdušné útoky, zlepšila. Válka je ale všudypřítomná, prostupuje jakýmkoli hovorem Ukrajinců a i v hospodě se běžně připíjí na ukrajinské vojáky.

"Byla jsem překvapená, nakolik Kyjev žije. Že jsou otevřené obchody, restaurace, lidé chodí ven, na kafe, na večeři, scházejí se," uvedla Soušková. Ulice a silnice se ale vyprazdňují v době nočního zákazu vycházení, který aktuálně platí od jedenácté hodiny večer do páté ranní a od neděle se večer o hodinu zkrátí. Jakoukoli aktivitu může také kdykoli přerušit vzdušný poplach.

Chuť aktivně reagovat na situaci pozorovala i u mladých dokumentaristů, kteří se zúčastnili filmové soutěže vypsané Českým centrem v Kyjevě společně s ukrajinskou televizí Hromadske. "Když jsou to filmaři, tak chtějí o té situaci natáčet, uchovat o ní paměť," vysvětlila ředitelka centra. Na vyhlášení výsledků soutěže spojené s promítáním filmů dorazilo do místního kina asi 70 lidí. "Měla jsem z akce velkou radost a mohu říci, že mě nabila pozitivní energií," uvedla ředitelka. Promítání sice v jednu chvíli přeci jen vzdušný poplach přerušil, většina lidí v sále se ale shodla, že chce ve sledování pokračovat, i když se někteří diváci raději odebrali do krytu.