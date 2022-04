Laboratoře v úterý odhalily 6708 případů covidu, je to znovu pokles

V úterý přibylo v Česku 6708 potvrzených případů koronaviru. Stejně jako v pondělí je to mezitýdenní pokles o čtvrtinu. Podezření na opakovanou nákazu bylo 1253. Zájem o testování se snižuje. Trvale klesá také incidenční číslo, za posledních sedm dní připadá v ČR na 100.000 obyvatel 349 nakažených. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V nemocnicích je momentálně 1656 pacientů s koronavirem. Před týdnem jich bylo více než 2000. Počet lidí v těžkém ale nepatrně vzrostl, a to ze 106 na 109.

Zájem o vakcinaci klesá dlouhodobě. Lidé chodí hlavně pro třetí posilující dávku vakcíny, v úterý ji dostalo více než 1500 očkovaných. Od prosince 2020, kdy se s očkovaním začalo, podali zdravotníci v Česku více než 17,5 milionu dávek vakcíny. Posilující dávku dosud dostalo přes 4,1 milionu lidí. Očkování proti covidu-19 asi bude letos možné také v zubních ordinacích nebo v lékárnách. Změnu předpokládá vládní novela o ochraně veřejného zdraví, kterou v úterý v úvodním kole podpořila Sněmovna.