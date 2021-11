Lanová dráha na Ještěd zůstane po tragické nehodě mimo provoz několik měsíců

Vyšetřování nedělního pádu kabiny visuté lanové dráhy na Ještědu v Liberci potrvá přes půl roku. Prasklo tažné lano, ale jen to by její pád nemělo způsobit, řekl ČTK generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. České dráhy se domnívají, že to mohlo být bezprostřední příčinou nehody. V neděli jedna ze dvou kabin při cestě z vrcholu spadla. Pád z třicetimetrové výšky nepřežil průvodčí, který byl v kabině sám. Záchranáři 13 cestujících a průvodčího z druhé kabiny evakuovali. Škodu České dráhy odhadují podle mluvčího Petra Šťáhlavského na deset milionů korun, mimo provoz bude lanovka měsíce. Policie událost vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Kabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí. Je v majetku Českých drah. Na možnost pádu lanovky se složky integrovaného záchranného systému pravidelně připravují, cvičení se konají každoročně. Bezmála v 90leté historii lanovky ale nebyl takový zásah nutný. Co se stalo, zatím není jasné, od pondělí měla být lanovka mimo provoz kvůli pravidelné revizi před zimní sezonou.