Lanovka na Ještěd by měla mít v budoucnu více bezpečnostních prvků

Generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik chce na visutou lanovku na Ještěd v Liberci přidat další bezpečnostní prvky. Analýzu by měl mít k dispozici do dvou měsíců, lanovka bude mimo provoz minimálně do konce zimní sezony, spíše déle. Bednárik to ČTK řekl při návštěvě Liberce. Lanovka na Ještěd je v majetku Českých drah. Kabina visuté lanové dráhy spadla v neděli 31. října odpoledne ze zhruba třicetimetrové výšky při cestě z horní stanice do dolní po přetržení tažného lana, zemřel její průvodčí. V kabině pro 35 lidí byl sám. Třinácti cestujícím ve druhé kabině se nic nestalo. Kabina zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí, průvodčímu se podařilo aktivovat záchrannou brzdu a kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici, zastavit.