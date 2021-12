Lanovka na Pancíř slavila 50 let provozu, přepravuje turisty i lyžaře

Půlstoletí provozu oslavila dnes jedna z nejstarších sedačkových lanovek v České republice - jednosedačková lanovka na železnorudský vrch Pancíř. V provozu je v původním stavu od roku 1971. Dvouúseková lanovka s přestupní stanicí na Hofmankách ujede ze stanice Špičák do vrcholové stanice Pancíř trasu dlouhou zhruba tři kilometry a překoná přitom výškový rozdíl kolem 350 metrů. Lanovka, která patří městu, je stále v původním stavu, řekl ČTK starosta Železné Rudy Filip Smola. "Jedná se dvouúsekovou lanovou dráhu, nejstarší na celé Šumavě. Je to nejstarší typ lanové dráhy, který je provozován v ČR. Náš konkrétní originál je původní, po celou dobu je v provozu a jsem rád, že se nám ji daří neustále držet v provozu," řekl starosta. Padesát let provozu si nenechali i přes oblevu ujít turisté i desítky lyžařů v historických kostýmech.