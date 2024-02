Lanovka z Podbaby do Bohnic v Praze nebude, úředníci stavbu zamítli

Úředníci odboru ochrany prostředí pražského magistrátu zamítli v řízení EIA posuzujícího vliv stavby na životní prostředí záměr výstavby lanovky z Podbaby přes Troju do Bohnic. Důvodem je její nepřijatelný vliv na krajinný ráz Trojské kotliny a ekologické funkce krajiny. Lanovka by způsobila nezanedbatelné a nevratné změny, vyplývá z dokumentu zveřejněného v systému EIA. Kladné stanovisko EIA je pro výstavbu nezbytné. Lanovka měla zajistit chybějící přímé propojení mezi Prahou 6 a 8 do doby, než vznikne plánovaná tramvajová trať s novým mostem v Troji. Na více než dvoukilometrové dráze měly být stanice Podbaba, Troja a Bohnice. Lanovka by za hodinu přepravila až 2300 lidí. Odhad nákladů na výstavbu byl podle dřívějších informací dvě miliardy korun. "Z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví představuje záměr významný zásah do znaků a hodnot krajinného rázu Trojské kotliny a nezanedbatelnou změnu a snížení krajinného rázu Trojské kotliny, vyvolává nepřijatelný vliv na krajinu a její ekologické funkce a kulturní dědictví," píše se v dokumentu.