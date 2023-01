Lehečka a Krejčíková postoupili do osmifinále Australian Open

Tenisté Jiří Lehečka a Barbora Krejčíková postoupili do osmifinále Australian Open. Česká mužská jednička Lehečka otočil utkání 3. kola proti světové dvanáctce Britovi Cameronu Norriemu a po výhře 6:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:4 narazí na turnajovou šestku Kanaďana Félixe Augera-Aliassimeho. Krejčíková zdolala přemožitelku Petry Kvitové Anhelinu Kalininovou z Ukrajiny 6:2, 6:3 a v boji o druhé čtvrtfinále po sobě vyzve světovou trojku Američanku Jessicu Pegulaovou. Na turnaji dosud Krejčíková neztratila set a ani třetí soupeřce za sebou nepovolila více než pět her. "Jsem ráda, že jsem ty tři zápasy zvládla. Snažila jsem se soustředit na své údery, být agresivní, dobře returnovat a podávat. To se mi podařilo. Dnes jsem hrála velmi spolehlivě," řekla na kurtu Krejčíková.