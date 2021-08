Lékaři doporučují třetí dávku očkování proti covidu pro lidi po transplantaci

Lékaři ze čtyř odborných společností doporučili ve společném stanovisku třetí dávku očkování proti covidu-19 pro pacienty po orgánových transplantacích. Lidé v jejich těsné blízkosti by měli být očkovaní. Na twitteru to uvedl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Pacienti po orgánových transplantacích, jejich spolubydlící, těsné kontakty a pečující zdravotníci mají být očkováni, napsal Chlíbek. „Pacienti po transplantaci pak třemi dávkami,” dodal. Odkázal na společné stanovisko Společnosti pro orgánové transplantace, České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii, České vakcinologické společnosti a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii. Vláda chce o třetí dávce vakcíny pro rizikové skupiny rozhodnout do konce srpna.