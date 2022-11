Lékaři v IKEM budou moci využít virtuální realitu při přípravě na akutní případy

Lékaři v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) budou moci nově využít virtuální realitu při předoperační přípravě u případů, které nesnesou odklad. Díky novému softwaru totiž mohou postižený orgán do virtuální reality převést do hodiny, dříve to trvalo jeden i dva dny. Na tiskové konferenci dnes novinku představili zástupci institutu.

Virtuální realitu, často i v kombinaci s 3D tiskem, používá IKEM při předoperační přípravě i při samotných operacích už dva roky. Využití najde zejména u složitých operací a transplantací jater u dětí i dospělých. Anatomie jater je totiž podle lékařů složitá, navíc má orgán u každého pacienta jedinečnou strukturu.

Kromě předoperační přípravy využívají lékaři virtuální realitu i přímo na operačním sále. Mohou si například promítnout model orgánu přímo na tělo pacienta. Samotný model vytvářejí chirurgové spolu s IT specialisty ze snímků z magnetické rezonance a CT. Loni chirurgové v IKEM transplantovali játra 143 pacientům, z toho devět byly děti. Letos v únoru tam lékaři poprvé transplantovali játra od žijícího dárce dospělému příjemci.