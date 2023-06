Lékaři ve Fakultní nemocnici Ostrava poprvé operovali plíce s pomocí robota

Lékaři Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) poprvé provedli s pomocí robotického systému Da Vinci operace na plicích. V oboru hrudní chirurgie jsou po pražské Fakultní nemocnici v Motole teprve druhým pracovištěm v České republice, které robotické výkony v této oblasti provádí. Novinářům to dnes řekli zástupci nemocnice. "Až doposud jsme robota my chirurgové využívali zejména u resekcí konečníku. Jsem velmi rád, že jsme se stali po FN Motol druhým pracovištěm, které bude s jeho pomocí provádět i složité operace plic," uvedl přednost Chirurgické kliniky FNO Lubomír Martínek. Zdravotnické zařízení využívá robotický systém zhruba rok a půl. Kromě chirurgů slouží také urologům či gynekologům. V roce 2022 lékaři s jeho pomocí odoperovali 314 pacientů. Za prvních pět měsíců letošního roku jich bylo přes 200 a lékaři předpokládají, že i díky rozvoji hrudní operativy by jich mohlo letos být okolo 500. Podle ředitele nemocnice Jiřího Havrlanta znamenají robotické operace plic nejen pro nemocnici, ale především pro pacienty, velký posun. "Můžeme jim nabídnout další možnost léčby, která je bezpečnější a pro pacienta i kvalitnější," uvedl Havrlant. Kvůli vzrůstajícímu počtu robotických operací nemocnice zvažuje možnost zakoupení dalšího systému.