Lékaři z ciziny by nemuseli mít k získání trvalého pobytu zkoušku z češtiny

Lékaři, zubaři a farmaceuti ze zahraničí, kteří budou v Česku žádat o povolení k trvalému pobytu, by od příštího roku nemuseli skládat zkoušku z češtiny. K doložení znalosti jazyka by měla stačit jejich aprobační zkouška, kterou potřebovali k výkonu zdravotnického povolání. Vyplývá to z navrhované novely nařízení o prokázání znalosti češtiny pro získání povolení k trvalému pobytu, kterou by měla brzy projednat vláda. Změna má usnadnit a zlepšit situaci zahraničních lékařů a jejich rodin. Ubýt má také administrativy. Podle podkladů k nařízení je zájem cizinců o zkoušky velký. Čekací doba je kolem pěti měsíců.

Novela počítá také s tím, že ministerstvo vnitra přestane zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt od příštího roku cizincům proplácet. Nyní hradí 2500 korun. Od ledna se má cena zvednout na 3200 korun. Zaplatí si ji cizinci.

O povolení k trvalému pobytu mohou cizinci žádat po pěti letech života v Česku či s modrou kartou. Musí doložit, že mají zkoušku z češtiny se znalostmi na úrovni A2. Dvouhodinové přezkoušení nemusí absolvovat děti do 15 let, lidé nad 60 let, postižení či ti, kteří chodili aspoň rok do českých škol, mají maturitu z češtiny či státnice v češtině.