Lékařská fakulta v Ostravě má pro stomatologii potřebný souhlas ministerstva

Lékařská fakulta Ostravské univerzity dostala z ministerstva zdravotnictví potřebný souhlas k výkonu povolání v oboru stomatologie. Fakulta tak může pokračovat v přípravách k získání akreditace tohoto nového studijního programu. Novinářům to řekla mluvčí fakulty Hana Hanke. Pokud bude fakulta při získávání akreditace úspěšná, mohli by první studenti nastoupit už letos v září. "Vzhledem k tomu, že fakulta čekala na souhlasné stanovisko několik měsíců, musí nyní spis aktualizovat a doplnit ho o další nová jména stomatologů, kteří se budou věnovat výuce studentů a zároveň vědecké práci. V nejbližších týdnech pak navržené úpravy projdou znovu Radou pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity a následně akreditační spis zamíří k Národnímu akreditačnímu úřadu, který o udělení akreditace rozhodne," uvedla Hanke. Obor by mohlo v případě úspěšné akreditace začít studovat 20 posluchačů, pro které fakulta již nyní chystá zázemí.