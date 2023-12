Lékařská komora požaduje od státu výsluhy pro doktory za odsloužené pohotovosti

Lékaři by chtěli dostávat doživotní výsluhy, jako mají třeba vojáci nebo hasiči. Informaci Lidových novin potvrdil Českému rozhlasu předseda České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj by se týkaly lékařů, kteří zajišťují pohotovostní služby. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ale nechtěl na výjezdním zasedání vlády výsluhy pro lékaře příliš komentovat. Řekl, že spadají pod resort práce a sociálních věcí. Podle jeho šéfa Mariana Jurečky z KDU-ČSL by se systémově zavádět neměly. Od počátku prosince protestuje za lepší podmínky ve zdravotnictví asi šest tisíc lékařů. Před týdnem se sice s premiérem Petrem Fialou (ODS) dohodli na růstu odměn lékařů i nelékařů v nemocnicích, protest ukončí až po podpisu dohody.