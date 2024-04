Lékový ústav bude prověřovat podněty o nedodávání léků do lékáren

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je podle pověřeného ředitele Jakuba Velíka připraven přijímat a prověřovat podněty lékáren, které upozorňují na to, že je distributoři znevýhodňují při dodávkách léků. Řekl to na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví (MZd). Podle zástupců MZd k řešení problému stačí dostatečně vymáhat stávající legislativu, není potřeba její změna. S tím ale podle předsedy Grémia majitelů lékáren Marka Hampela lékárny nesouhlasí.

Do lékového zákona by se podle poslance Jana Kuchaře (STAN) měl vrátit takzvaný chráněný distribuční kanál. Distributoři léků by museli mít zásoby takových medikamentů v množství, aby mohly lékárny zásobit do dvou dnů od obdržení objednávky. Od letošního ledna platí, že u vybraných léků musí distributor i výrobce držet až měsíční zásobu, neplatí ale pro všechny léky, jen pro ty s omezenou dostupností. Podle Válka v době, kdy chráněný distribuční kanál součástí zákona byl, situaci s výpadky léků nezlepšil. Návrh má naopak podporu mezi majiteli menších nezávislých lékáren. Tvrdí, že jsou znevýhodňováni v dodávkách léků.