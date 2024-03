Léků na černý kašel či záškrt je dostatek, dovážejí se další vakcíny

Počty případů žádné z infekcí, které se v současné době více šíří, jako je černý kašel, záškrt nebo tuberkulóza, se neblíží epidemické hranici. Potřebných léků a vakcín je dostatek, další pro děti se dovážejí z Velké Británie. Na dnešním setkání s novináři to řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). Více případů černého kašle bylo naposledy v 60. letech, záškrtu v 70. letech. Tuberkulózy setrvale ubývalo do roku 2021.

"To, co evidujeme po pandemii covidu, je ovlivněno také tím, že byla restriktivní opatření ve smyslu ochrany jednotlivce, ať už nošení roušek nebo doporučení k nesetkávání se," řekla k tomu ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbora Macková. U všech tří nemocí podle ní jsou známé cesty, jak je léčit, tak nástroje, jak jim předcházet, tedy vakcinace.

Černý kašel se podle ní v populaci nepřestal vyskytovat, bylo ho ale málo. "Nárůst výskytu onemocnění černým kašlem se pravidelně zvyšuje, nárůsty pozorujme každých tři až pět let," řekla Macková. Podobné nárůsty evidují podle ní další evropské země, ale i Austrálie. Záškrt se do ČR vrátil v roce 2022 po 27 letech, loni bylo sedm případů, letos do 6. března už šest.