Léky a doplňky stravy zdražují, některé i o deset procent

Část léků a doplňků stravy zdražuje. Do jejich cen se začaly promítat zvýšené náklady výrobců a distributorů. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Podle něj stouply ceny třeba u některých léků, které si lidé často berou na dovolenou. Kromě léků zdražují taky některé vitamíny a další doplňky stravy, řekl Krebs. Naopak cena léků na předpis je podle něj zatím stejná - výrazně zvýšovat by se proto neměly ani doplatky.