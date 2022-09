Lennonova zeď v Praze dostává novou podobu

Lennonova zeď v Praze bude mít novou podobu. Celosvětově známou stěnu na Malé Straně přemalovávají téměř tři desítky umělců z Evropy včetně hostů z Ukrajiny. Kulturní projekt pod názvem Zeď svobody a energie vzniká v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Záměrem iniciátorů projektu je pak společný výtvor umělců vyfotit a vytisknout na nafukovací zeď, která by se měla dostat do několika evropských měst. Novinářům to řekl výtvarník Pavel Šťastný. "Záměrně jsme si vybrali téma svoboda a energie, protože tahle zeď je o svobodě, je to náš symbol svobody, míru, lásky," řekl dnes Šťastný. "Téma jsme vymysleli ještě před válkou a před energetickou krizí, takže pro nás je svobodné umělecké vyjádření to, že najednou všichni pracují dohromady a zároveň vydávají svou uměleckou energii," doplnil.