Lesy ČR s odezněním kůrovcové kalamity loni snížily těžbu dřeva

Státní podnik Lesy České republiky loni s odezněním kůrovcové kalamity snížil těžbu dřeva o 16 procent na 7,77 milionu metrů krychlových z 9,22 milionu v roce 2023. Těžba se tak po pěti letech dostala na úroveň před kůrovcovou kalamitou, která v českých lesích naplno vypukla v roce 2018. Novinářům to řekli představitelé podniku, který spravuje téměř polovinu lesů v zemi. "Kůrovcovou kalamitu kalamitu se podařilo zvládnout. Dostali jsme se do režimu běžného plánovitého hospodaření, které už, předpokládáme, nebude ovlivňovat rozsáhlá nahodilá těžba," řekl generální ředitel podniku Dalibor Šafařík. Letos LČR plánují těžbu na úrovni 8,09 milionu metrů krychlových při dalším poklesu těžby kůrovcového dřeva. Aktuálně žádná z lesních správ podniku neeviduje zvýšený objem dřeva napadeného kůrovcem. Aby podnik uspokojil poptávku dřevozpracovatelů, hodlá se podle Šafaříka více zaměřit na výchovné těžby v porostech ve stáří 45 až 70 let.