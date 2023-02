Letiště Brno odbavilo loni přes 471 tisíc cestujících, meziročně o 153 procent více

Na brněnské letiště se loni vrátili po dvou covidem poznamenaných sezonách cestující. Letiště Brno jich odbavilo 471.811, což je o 153 procent víc než o rok dříve a zhruba na úrovni let 2017 a 2018 a o 70.000 méně než v posledním předcovidovém roce 2019. Prázdninová sezona, tedy červenec a srpen, byla nejsilnější v historii, uvedl dnes v tiskové zprávě vedoucí úsek provozu Radek Lang. Z Brna se létá téměř výlučně charterovými lety na dovolenou, pravidelná linka z Brna létala loni jediná do Londýna. Když už se v minulých letech nedařilo přivést do Brna žádnou další pravidelnou linku, zvětšoval se alespoň počet destinací pro charterové lety. Letos se bude létat do 29 míst a mezi novinky patří Madeira, Albánie či Kapverdy. Loni byla nejoblíbenější turecká Antalya, egyptská letoviska Hurghada a Marsa Alam či bulharský Burgas. Od konce března letos přibude pravidelná linka pro letní letový řád do italského Bergama, v provozu bude dvakrát týdně. Další linky se však do Brna nedařilo dlouhodobě přivést a město se místo toho rozhodlo částečně dotovat nové přímé vlakové spojení z Brna na vídeňské letiště.