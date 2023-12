Letiště Praha a centrály cestovního ruchu uzavřely memorandum, cílem je přilákat zahraniční hosty

Posílit přímá letecká spojení do České republiky a zvýšit tak počet zahraničních turistů v zemi jsou cíle, ke kterým se ve společném memorandu zavázali zástupci agentury CzechTourism, Prague City Tourism a Letiště Praha. „Nejen díky tomuto dokumentu se posílí propagace Česka v zahraničí tak, aby cizinci chtěli do centra Evropy cestovat víc a letečtí dopravci ze strategicky důležitých trhů měli zájem provozovat víc potřebných linek,“ uvedlo na webu Letiště Praha. V budoucnu by podle předsedy představenstva letiště Jiřího Pose měly zahájit provoz například linky do Vietnamu, Thajska či Indie. V tiskové zprávě organizace také uvedly, že zahraniční turisté na cestách po Česku utrácejí téměř trojnásobek toho, co rezidenti. Memorandum je platné do konce roku 2026. K dalším cílům memoranda patří udržitelnost cestovního ruchu, a to v tom smyslu, aby turisté jezdili i do méně známých míst, čímž by se zabránilo přetížení některých lokalit. "Třetí výzvou je propagace aktivního turismu a lázeňství, což je také naše hlavní téma pro období 2024 až 2025," uvedl ředitel agentury CzechTourism František Reismüller.

I když cestovní ruch v Česku ve třetím čtvrtletí překonal rok 2019 před koronavirovou pandemií, stále chyběli turisté ze zahraničí, a převažovali tak domácí hosté, řekli ČTK už dříve zástupci oboru. Zahraničních hostů podle ČSÚ ve srovnání s rokem 2019 chyběla asi desetina.