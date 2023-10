Letiště Praha chce investovat 32 miliard korun do svého rozvoje do roku 2033

Letiště Praha chce do roku 2033 investovat do svého rozvoje 32 miliard korun. Měla by se tak navýšit jeho kapacita na 21,2 milionu cestujících ročně, přibýt několik desítek přímých leteckých spojení či několik tisíc parkovacích míst. Také by se mělo zrychlit odbavení. Letiště Praha to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Podle průzkumu, který si nechalo letiště zpracovat, podporuje rozvoj pražského letiště kolem 90 procent Čechů.

Do roku 2030 letiště počítá se spojením s centrem Prahy novým vlakovým spojením. "Navýšení počtu cestujících se neobejde bez kvalitního spojení s centrem Prahy. Vlaky z Prahy na letiště by měly začít jezdit v roce 2030. Chceme také, aby nová trať z Masarykova nádraží na letiště byla napojena i na pražské hlavní nádraží," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). S dopravou na letiště pomůže také nové trolejbusové spojení, které by mělo být v provozu od příštího roku.