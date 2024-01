Letiště Praha loni do konce listopadu odbavilo skoro 13 milionů cestujících

Pražské letiště odbavilo loni do konce listopadu téměř 13 milionů lidí. Je to o necelých 30 procent víc než předcházející rok. Stoupl i počet vzletů a přistání - a to asi o 17 procent. Vyplývá to ze statistik letiště Praha. Lidé nejčastěji létali do Londýna, Paříže, Amsterdamu a Milána. Letiště plánuje výhledově investovat 32 miliard korun do rozvoje. Do roku 2033 je v plánu navýšení možné kapacity odbavených cestujících na více než 21 milionu.