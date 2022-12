Letiště Praha odbavilo do víkendu deset milionů lidí, meziročně dvojnásobek

Pražské letiště Václava Havla překročilo o víkendu hranici deseti milionů přepravených cestujících za letošní rok. Loni to bylo za celý rok 4,4 milionu lidí. Počet vzletů a přistání dosáhl zhruba 490.000, což bylo na úrovni 60 procent předcovidového roku 2019. Na tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Za celý letošní rok pražské letiště očekává 10,7 milionu cestujících, tedy o dva miliony více, než původně plánovalo. Důvodem bylo rychlé zrušení koronavirových opatření, což mělo větší pozitivní dopad než důsledky konfliktu na Ukrajině. Podle předsedy představenstva Letiště Praha Jiřího Pose bude podnik letos v zisku, provozní zisk by se měl pohybovat okolo dvou miliard korun. "V příštím roce očekáváme 12,7 milionu přepravených cestujících," uvedl Pos. Ministerstvo dopravy podle Kupky jedná s několika dopravci o jejich návratu nebo navýšení provozu do Prahy. Mimo jiné vyjednává se společnostmi z Kataru, Kanady a vrátit by se mohl v průběhu letní sezony Korean Air. V příštím roce plánuje ministerstvo posun v přípravě paralelní vzletové a přistávací dráhy v Praze, kde očekává vydání nepravomocného rozhodnutí, a zahájení prací na železničním spojení letiště s centrem Prahy.