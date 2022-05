Letiště Praha přijme kvůli rostoucímu provozu 200 nových zaměstnanců

Pražské letiště plánuje kvůli rostoucímu provozu nábor až 200 nových zaměstnanců. Půjde hlavně o pracovníky bezpečnostních a odbavovacích kontrol či vykládky letadel. Další desítky pak přijme formou brigády. Informovalo o tom Letiště Praha. Během pandemie koronaviru skupina naopak propustila až kolem 600 zaměstnanců, na konci loňského roku zaměstnávala 3337 lidí.

Letiště Václava Havla v současnosti eviduje poměrně velký nárůst provozu. V prvním čtvrtletí odbavilo kolem 1,4 milionu cestujících, což je sice asi 40 procent provozu z předkrizového období, zároveň je to však výrazně více než loni. Oživování provozu je pak podle šéfa letiště Jiřího Pose rychlejší, než se původně očekávalo. Letiště tak podle současných prognóz očekává na konci roku kolem 9,6 milionu odbavených cestujících, meziročně o asi o 55 procent více.

Pražské letiště nabídne během letní sezony přímé lety do 148 destinací. Jsou mezi nimi i nová nebo obnovená spojení do New Yorku nebo Rijádu, u řady dalších míst přibývají frekvence letů. Před krizí se v létě létalo z Prahy do 190 lokalit.