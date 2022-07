Letní filmová škola v U. Hradišti připomíná tvorbu režiséra Martina Friče

Letošní Letní filmová škola (LFŠ) v Uherském Hradišti připomíná tvorbu režiséra Martina Friče. Jeden z nejplodnějších českých režisérů by se letos dožil 120 let, LFŠ mu věnovala filmovou retrospektivu i odborný program. Frič (1902 až 1968) má na svém kontě zhruba stovku filmů, pracoval s nejlepšími komiky a herci, Vlastou Burianem, Jaroslavem Marvanem i Hugo Haasem. Natočil například snímky Svět patří nám, Eva tropí hlouposti, komedie ze studentského prostředí Škola, základ života a Cesta do hlubin študákovy duše, Císařův pekař a Pekařův císař nebo Princezna se zlatou hvězdou na čele. Letní filmová škola promítna 17 jeho filmů.