Letní Flora Olomouc připomene léčivou moc přírody i visuté zahrady

Léčivou moc přírody i dávné visuté zahrady připomene návštěvníkům letní etapa mezinárodní květinové a zahradnické výstavy Flora, která bude na stejnojmenném výstavišti v Olomouci uspořádána příští týden od čtvrtka do neděle. Součástí hlavní expozice v pavilonu A bude vodní plocha a také tisíce léčivých rostlin. Novinářům to dnes řekla předsedkyně představenstva Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková. Letní výstavu Flora příští víkend doprovodí modelářská přehlídka For Model, která v původním jarním termínu nemohla být kvůli epidemii koronaviru uspořádána.

Hlavní expozice v pavilonu A bude inspirována Visutými zahradami Semiramidinými a její součástí budou tekoucí vody, kaskádovité záhony plné květin a léčivé rostliny. "Věřím, že hlavní expozice návštěvníky ohromí a současně jim nabídne příležitost se díky záplavě vůní, barev a zvuku tekoucí vody alespoň na chvíli zastavit a zapomenout na každodenní shon," podotkla Fuglíčková.