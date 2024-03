Letní shakespearovské slavnosti 26. června otevře komedie Marná lásky snaha

Letní shakespearovské slavnosti otevře 26. června v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu komedie Marná lásky snaha v režii Filipa Nuckollse. Program v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě nabídne 13 titulů, stejně jako v loňském roce. Celkem se uskuteční více než 160 představení. ČTK o tom za pořadatele informoval Pavel Turner. Marná lásky snaha (Love's Labour's Lost) je jedna z prvních Shakespearových komedií, zřejmě napsaná v polovině 90. let 16. století. Poprvé vyšla v roce 1598. V inscenaci, na jejímž počátku stojí čtyřnásobná přísaha askeze, se představí Filip Březina jako Ferdinand, král navarský. "Nerozmýšlel jsem se ani vteřinu, protože jsem si hraní na slavnostech chtěl vždycky vyzkoušet. Láká mě to. Navíc jsem vždy hrál pouze v Shakespearových tragédiích. Takže vyzkoušet si komedii pro mě bude příjemná změna," uvedl Březina. Letní shakespearovské slavnosti se letos po osmi letech rozloučí s Hamletem, oblíbeným králevicem dánským, v režii Michala Vajdičky. Na programu příznivci Shakespearových her dále naleznou představení Jak se vám líbí, Bouře, Macbeth, Zimní pohádka a Veselé paničky windsorské.