Letos bude v Česku otevřeno 21,2 kilometru nových dálnic, méně než loni

Letos bude v Česku otevřeno celkem 21,2 kilometru nových dálnic. Zprovoznit se má i 14,2 kilometru silnic první třídy, uvedla analytická společnost CEEC Research s odkazem na data ministerstva dopravy. Je to přibližně dvakrát méně než loni, kdy stát zprovoznil 46,5 kilometru nových dálnic a zhruba 23 kilometrů silnic první třídy. Na začátku října se v ČR stavělo 247 kilometrů dálničních a silničních projektů, konkrétně 148 kilometrů dálnic a 99 kilometrů silnic první třídy, uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl. Výstavba dalších 20 kilometrů úseků dálnic a 22 kilometrů silnic první třídy bude podle něj zahájena do konce roku. Výstavba silnic a dálnic je však stále nedostatečná, ukazuje průzkum CEEC Research mezi stavebními firmami. Za posledních deset let se podle něj postavilo v průměru jen 20 kilometrů dálnic ročně.