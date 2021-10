Letos do září vzniklo v Česku přes 22 tisíc nových firem, meziročně o 11 procent více

Letos do konce září vzniklo v ČR 22.251 nových firem. Ve srovnání se stejným obdobím loni jde o 11procentní nárůst. Celkový počet firem tak stoupl ke konci září na 530.708. Data zveřejnila poradenská společnost Dun & Bradstreet. "I když podnikatelé zakládají více firem než v loňském roce, v posledních měsících lze vysledovat zpomalující se tempo. Červenec byl, co se týká počtu nově registrovaných firem, prozatím nejslabším měsícem, následovalo září a srpen," uvedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. V prvním čtvrtletí podnikatelé registrovali 8026 firem, ve druhém čtvrtletí 7821 a ve třetím čtvrtletí 6404. Z celkového počtu firem je aktuálně 26.946 akciových společností a 503.762 společností s ručením omezeným. Od počátku roku tak celkový počet firem stoupl o 12.134. To je menší počet než nově vzniklých firem.