Letos pěstitelé očekávají rekordní úrodu chmele

Čeští pěstitelé chmele spolu s pivovary letos očekávají rekordní úrodu. Měla by přesáhnout hranici 8000 tun suchého chmele, což se v ČR naposledy sklidilo v roce 1996, kdy byla podstatně vyšší výměra chmelnic. Letos na tom má hlavní podíl počasí, řekl šéf představenstva Chmelařství družstva Žatec Zdeněk Rosa. Nadprůměrnou sklizeň ČTK potvrdili Jiří Smetana, místopředseda představenstva žatecké firmy Arix, která obchoduje s českým chmelem, a Ivan Tučník z Plzeňského Prazdroje.

"Nebyly tolik tropické dny a v létě se hlavně střídaly deště a teplá období. Ideálnější to nemohlo být. Vypadá to, že bude rekordně dobrá sklizeň za posledních několik desítek let, jak v produkci, tak v kvalitě," uvedl Smetana. Vysoce nadstandardní je podle něj obsah alfa hořkých kyselin, zhruba čtyři procenta, přitom dlouhodobý průměr je asi 3,2. Letošní výnosy z "nejslavnějšího" žateckého poloraného červeňáku odhaduje mezi 15 až 16 metrickými centy na hektar.

ČR patří mezi světové lídry v produkci chmele, který pěstuje na 5000 hektarech. V posledních letech poptávka převyšovala nabídku, pěstitelé proto měli snahy zvětšovat plochy. Naráželi na vlastnictví půdy a problém získat další půdu pro chmelnice, uvedl.