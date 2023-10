Letošní obsazenost hotelů a penzionů by mohla dosáhnout 65 procent, víc než loni

Do hotelů a penzionů v Česku se po pandemii koronaviru vracejí hosté. Asociace hotelů a restaurací očekává, že obsazenost za letošní sezónu dosáhne 65 procent - o pět procent víc než loni. Hotely a penziony ale stále ještě nejsou zaplněné tolik, jako před pandemií v roce 2019, kdy obsazenost dosáhla 77 procent. Prezident Asociace Václav Stárek říká, že se letos snaží Češi na pobytech víc šetřit. „Přisuzujeme to tomu, že je to dáno ekonomickou nejistotou mezi lidmi. Prakticky pro ně nehraje takovou roli ani samotná destinace jako náklady, které jsou s tou cestou spojeny,“ řekl Českému rozhlasu. Podle agentury CzechTourism byla v létě největší obsazenost hotelů a dalších hromadných ubytovacích zařízení na jihu Čech a na jižní Moravě, kde dosahovala o prázdninových víkendech 70 až 80 procent.