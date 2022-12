Letošní podzim patřil v Klementinu mezi 8 procent nejteplejších za téměř 250 let

Ohlášení:)) Letošní podzim patřil v pražském Klementinu mezi 8 procent nejteplejších podzimů za celou dobu měření - tedy za 248 let. Průměrná teplota od začátku září do konce listopadu tam byla 11 a půl stupně Celsia. To je o 1,7 stupně víc než dlouhodobý průměr. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Vůbec nejteplejší podzim meteorologové v Klementinu zaznamenali v roce 2006. Průměrná teplota tam tehdy byla přes 13 stupňů.