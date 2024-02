Letošní Tříkrálová sbírka byla rekordní, vybralo se přes 172 milionů

Do Tříkrálové sbírky lidé letos věnovali 172,57 milionu korun. Je to nejvyšší výnos od jejího vzniku v roce 2000, uvedli v tiskové zprávě organizátoři sbírky z Charity Česká republika. Výtěžek je tradičně určený na pomoc lidem v tíživé životní situaci, seniorům, lidem s postižením nebo bez domova, rodinám ohroženým sociálním vyloučením a nemocným. Tři krále se zapečetěnými pokladničkami mohli lidé potkávat na ulicích českých obcí a měst v první polovině ledna. Do více než 27.600 pokladniček vybrali přes 165 milionů korun. Další peníze se podařilo vybrat pomocí dárcovských SMS či převodem na charitní účet. Možnost finančně přispívat do sbírky mají lidé po celý rok, například přes on-line koledu na webu Tříkrálové sbírky. "Za letošní skvělý výsledek patří poděkování mnoha dobrovolníkům, zejména dětem, mládeži a dospělým organizátorům této celostátní sbírky. A také všem štědrým dárcům za jejich příspěvky," uvedl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče. Do obcí, kde byly peníze vykoledovány, se vrací téměř dvě třetiny výtěžku. Dalších 15 procent je určeno na činnost regionální charity. Dalších deset procent putuje na pomoc v zahraničí, zejména na okamžitou pomoc při mimořádných událostech jako povodně nebo zemětřesení. Po pěti procentech využije Charita Česká republika na své celostátní projekty a na samotnou organizaci sbírky.