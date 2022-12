Letošní zvýhodnění předčasných důchodů je selhání ministerstva práce, míní guvernér ČNB Rusnok

Zachování výpočtu, podle kterého mají vyšší důchody ti, kteří odejdou do předčasného důchodu v letošním roce, než ti, kteří tam půjdou v lednu či únoru příštího roku, je manažerské selhání ministerstva práce a sociálních věcí. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekl bývalý premiér a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Bývalý předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch míní, že jde o nespravedlnost.

"Měl by se upravit systém, který se ukázal v extrémním testu vysoké inflace jako ne zcela funkční. Já to vidím jako manažerské selhání," uvedl Rusnok. "Jde tu o miliardy korun našich dětí a vnuků, ti to budou platit. Jde také o elementární spravedlnost, protože to může skončit u Ústavního soudu," dodal.

Ekonom IDEA Cerge-EI a člen poradního sboru ministerstva práce a sociálních věcí Filip Pertold odhadl, že tento bod zřejmě nebyl prioritou. Problém není podle něj pouze v hodně žádostech o předčasné důchody, ale i pro situaci na pracovním trhu. "Pokud jen polovina z odhadovaných 100.000 lidí skutečně do předčasného důchodu odejde z trhu práce, ekonomika zažije další šok, když se z něj v rychlém sledu odsaje jedno procento pracovní síly," řekl.