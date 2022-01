Počet letů nad Českem loni klesl na zhruba 360 tisíc, to je nejmíň za posledních skoro 20 let. Oznámilo to Řízení letového provozu. Proti období před koronavirovou krizí jde o pokles o zhruba 60 procent.Ještě výrazněji loni oslabil provoz na českých letištích. Třeba pražské letiště Václava Havla loni odbavilo skoro 4 a půl milionu cestujících, předloni to bylo téměř 18 milionů.