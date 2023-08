Lezec Ondra na další medaili z obtížnosti na MS nedosáhl, skončil osmý

Adam Ondra poprvé na mistrovství světa nezískal medaili v lezení na obtížnost, což je jeho nejsilnější disciplína. Po chybě ve finále skončil osmý. Bez cenného kovu v lezení na laně skončil na světovém šampionátu poprvé od roku 2009. Na stupních vítězů chyběl i předloni, ale tehdy v Moskvě nestartoval. Vyhrál Rakušan Jakob Schubert, pro něhož je to čtvrtý světový titul v této disciplíně.

Od roku 2012 se Schubert na trůnu střídá s trojnásobným šampionem Ondrou. Třicetiletý český reprezentant měl i v Bernu medailové ambice, ze semifinále postupoval jako druhý. Ve finále zvládl úvodní pasáže, ze kterých měl po prohlídce obavy, včetně ošemetného skoku. Pak ale chyboval už před 28. chytem, což bylo mnohem níž než soupeři. "Rozhodl jsem se, že do toho jdu naplno se vším rizikem a budu lézt co nejuvolněněji a co nejefektivněji. Bohužel se mi to hned po té poslední části, která se lezla bez nohou, šeredně vymstilo," řekl.