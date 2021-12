Lhůta pro podání třetí dávky očkování proti koronaviru se zkrátí pro další lidi v Česku

Posilovací dávku už po pěti měsících budou smět od pondělí dostat lidé starší 55 let. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za ANO. Podle něj můžou od 13. prosince pro posilovací dávku po pěti měsících všichni lidé starší 55 let. O týden později, tedy od 20. prosince, budou mít po pěti měsících nárok na třetí dávku lidi nad 50 let. Teď se o posilovací dávku po pěti měsících můžou hlásit lidé starší 60 let a chronicky nemocní. Ostatní na ni můžou půl roku od dokončeného základního očkování.