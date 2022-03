Lhůta pro registraci uprchlíků z Ukrajiny by se měla prodloužit na 30 dnů

Lhůta pro registraci uprchlíků z Ukrajiny na cizinecké policii by se měla prodloužit ze tří na 30 dnů. Ve středu o tom bude jednat vláda, řekl po jednání s hejtmany ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Zopakoval, že stropní číslo proto, aby byla Česká republika schopna dát příchozím základní komfort a najít pro ně ubytování, se pohybuje okolo 250.000 lidí. Do Česka kvůli ruské invazi přišlo podle posledních informací už více než 100.000 lidí z Ukrajiny. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech, kde se nyní musí příchozí do tří dnů zaregistrovat, se zatím ohlásilo téměř 54.000 lidí.