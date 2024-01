Liberecká nábytková banka rozdělila loni 113 tun vybavení, žadatelů přibývá

Liberecká nábytková banka rozdělila loni 113 tun nábytku a dalšího vybavení domácností, je to o něco méně než v roce 2022. Ubylo ukrajinských uprchlíků, kteří by pomoc potřebovali, celkově ale žadatelů přibývá. Předloni měli 440 žádostí o materiální pomoc. Loni jich už bylo bezmála 500, řekla ČTK ředitelka banky Jitka Večerníková. Vybavení podle ní potřebují zejména nízkopříjmové rodiny nebo lidé, kteří odcházejí z ubytoven do bytů.

"Loni se nám podařilo podpořit téměř 1700 osob, cílová skupina se příliš nemění a ani vybavení, které poskytujeme," doplnila ředitelka krajské nábytkové banky. Nejvíc potřeba jsou podle ní tradičně postele, stoly a židle a také skříně. Zájem je o spotřebiče, jako jsou ledničky nebo pračky, drobné vybavení a nádobí. Zejména u postelí, ale i dalšího vybavení se podle Večerníkové stává, že ho od dárců přivezou a hned putuje dál.

Klíčovým plánem pro letošní rok je dílna, kde by bylo možné opravovat získaný nábytek. Prostor už banka ve svém skladu vyčlenila, zatím je ale vybavený zejména ručním nářadím. Banka podle Večerníkové potřebuje najít volné finanční zdroje na pořízení většího vybavení. Nábytková banka funguje v Liberci od začátku roku 2021, předloni i v souvislosti s uprchlickou krizí po začátku války na Ukrajině prošlo bankou 125 tun nábytku a vybavení pro domácnosti, dvakrát víc než o rok dřív.