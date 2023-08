Liberecká nemocnice si udržela prestižní certifikát pro operace páteře

Liberecká nemocnice si udržela prestižní evropský certifikát Eurospine pro operace páteře, který před čtyřmi lety získala jako čtvrtá v Evropě. Nyní ho má 37 center, z toho v Česku kromě Liberce jen pražský Motol. Obhájená certifikace se týká nejen úrazů páteře, ale i jejich deformit, infekcí, nádorů a degenerativních onemocnění. Loni takových operací v Liberci provedli zhruba 800. Emeritní přednosta libereckého neurocentra Petr Suchomel dnes novinářům řekl, že obhájení certifikátu potvrzuje, že odvádějí kvalitní práci.

Liberecké spondylochirurgické centrum, tedy centrum na operace páteře, využívají nejen lidé z Libereckého kraje, ale i dalších koutů republiky a ze Slovenska. Medicína v této oblasti podle Suchomela zaznamenala výrazný posun. "Pro mě osobně za 30 let, co to dělám, byl největší pokrok u zobrazovací techniky. My jsme původně nevěděli (při operacích), kde jsme, a dneska díky magnetické rezonanci, CT a podobně víme úplně přesně, co děláme a kde můžeme ublížit," řekl. Nyní mohou podle něj lékaři využívat CT i během operace.