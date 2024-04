Liberecký kraj získal dotaci na demolici posledních 37 objektů v Ralsku

Liberecký kraj získal dotaci na zbourání posledních 37 zchátralých a nevyužívaných objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Náklady odhaduje na 38,9 milionu korun, ze Státního fondu podpory investic by měl dostat 31,2 milionu, což je 80 procent odhadovaných nákladů. Podle zkušeností z minulých let lze ale očekávat, že v soutěži půjde cena výrazně dolů, řekl ČTK hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Prostor Ralsko o rozloze 250 kilometrů čtverečních využívala do počátku 90. let sovětská armáda. K vojenským účelům ale sloužil už v první polovině minulého století. Postupně se tam v letech 1938 až 1991 vystřídaly německá, československá a sovětská armáda. Oblast patří v zemi k nejzatíženějším lokalitám po pobytu sovětských vojsk, sanace území stála přes půl miliardy korun. Liberecký kraj převzal v roce 2007 od státu část prostoru zhruba se 170 objekty, velkou část z nich už zboural. Od roku 2011 nechal kraj ve vojenském prostoru odstranit 65 objektů a přišlo ho to na 55 milionů korun. K zemi už šel například nedostavěný kulturní dům, generální štáb, dvě kotelny a další přidružené budovy, ale také sklady, ubikace nebo jídelny či požární nádrže. V oblasti už zbývají jen ruiny, které kraj postupně odstraňuje, místa nechává osít trávou nebo osázet borovicí, která je v lokalitě původní dřevinou. Poslední bourání a sanační práce by tam měly být hotové do konce příštího roku.