Lidé hodnotí prezienta Petra Pavla průměrnou známkou tři, zjistila agentura STEM/MARK

Češi hodnotí prezidenta Petra Pavla průměrnou známkou tři. Ve všech oblastech dopadl lépe než jeho předchůdce Miloš Zeman, který ke konci svého druhého mandátu dostal známku čtyři. Zjistil to výzkum agentury STEM/MARK, do kterého se na konci listopadu zapojilo přes tisíc osob ve věku osmnáct a víc let. Respondenti hodnotili například prezidentovo vystupování na veřejnosti, reprezentaci českých zájmů v zahraničí a využívání prezidentských pravomocí. Nejhorší známku dostal Petr Pavel v řešení sporů na české politické scéně. Nejlépe hodnocený je v zahraniční politice. Petr Pavel má vyšší míru podpory zejména u lidí mladších třiceti let, vysokoškoláků a lidí z větších měst.