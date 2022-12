Lidé po celém Česku si dnes mohou společně zazpívat koledy

Dnes si lidé po celé České republice mohou už po dvanácté společně zazpívat známé vánoční písně. V šest hodin večer začne další ročník akce Česko zpívá koledy. Po dvou covidových letech se oblíbená akce opět uskuteční živě na náměstích i návsích. To v roce 2020 a 2021 nebylo kvůli vládním nařízením reagujícím na epidemiologickou situaci možné. Mohutný chór zazpívá šest vánočních písní. Letos to budou Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Jak jsi krásné, neviňátko a Vánoce, Vánoce přicházejí.