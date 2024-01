Lidé poprvé můžou použít elektronický občanský průkaz, zatím na vybraných úřadech

Lidé se dnes poprvé můžou na některých místech prokázat elektronickým občanským průkazem v aplikaci eDoklady. Ta jde do chytrých telefonů instalovat už od soboty, kvůli velkému zájmu lidí ale byly po celý víkend problémy s přihlášením. Souvisely i s výpadky na cloudových úložištích po celé Evropě.

Jen během víkendu se do aplikace registrovalo přes 130 tisíc lidí. Zatím jde používat třeba na ministerstvech nebo vybraných úřadech. Dobrovolně ji pak budou přijímat i některé obce. Postupně se mají přidat i další úřady a instituce. Už na jaře by se měla zapojit policie a elektronickým dokladem by se tak mohli prokazovat třeba řidiči během silničních kontrol. Během jara se do systému připojí také soudy.