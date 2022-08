Lidé požádali o 5000 Kč asi pro 150.000 dětí, žádosti provázely potíže

Úřady přijaly k pondělnímu večeru asi 92.000 žádostí o jednorázový příspěvek 5000 korun pro téměř 150.000 dětí. V televizi Nova to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podávání žádostí provázely potíže, které se podle ministra podařilo odstranit. Aplikace měla přes den výpadky. Přihlášení přes elektronickou identitu trvalo kvůli náporu déle, kapacita systému nestačila. Fronty se tvořily i v některých Czech Pointech, kde lidé mohou o dávku žádat osobně. Velký zájem očekává vedení ministerstva i v dalších dnech.

Jednorázovým příspěvkem 5000 korun chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Dávka je pro děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce roku teprve narodí. Získat ji mohou rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Domácnosti s přídavky na děti ji dostávají automaticky, ostatní musí požádat.

Podle údajů ministerstva má na dávku nárok 1,1 milionu domácností. Dostat by ji mohlo asi 1,6 milionu dětí.