Lidé se po pozitivním PCR testu zřejmě nebudou muset 30 dní testovat

Lidé, kteří měli pozitivní PCR test na covid-19, by se nemuseli 30 dnů od jeho provedení testovat. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, ve středu o návrhu bude jednat vláda. Změna by mohla platit od pondělí 31. ledna. Informaci Deníku N dnes ČTK potvrdil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

"Připravujeme zjednodušení systému izolací, po dohodě s odborníky jsme dospěli k závěru, že po prodělané nemoci vzhledem k tomu, jak se omikron chová, když člověk skončí v izolaci, tak 30 dnů ho vlastně bereme jako člověka, který se nemůže nakazit," řekl v diskusním pořadu České televize ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Zopakoval, že by současný systém testování chtěl "vypnout" v půlce února.

Místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví a stínový ministr zdravotnictví Julius Špičák (ANO) v ČT uvedl, že by redukci testování uspíšil. Podle něj je rozdíl mezi objemem testování v Rakousku a Nizozemsku čtrnáctinásobný, infekce se ale v obou zemích chová stejně. U samotestování ve firmách je navíc podle něj jednoduché výsledky falšovat.